Ставрополь, , 14:30 — REGNUM Строительство 58 социальных объектов ведется на Ставрополье в 2020 году. Они возводятся в рамках реализации национальных проектов и краевой адресной инвестиционной программы, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе главы региона по итогам рабочего совещания в правительства края.

В 20 территориях Ставрополья в настоящее время ведутся работы на 58 объектах капитального строительства, которые необходимо сдать до 2022 года включительно. Это детские сады и школы, спортивные объекты и здания учреждений здравоохранения, водоводы и другие инфраструктурные сооружения.

Из них 25 объектов запланированы ко вводу в эксплуатацию уже в этом году. В ходе совещания губернатор края Владимир Владимиров поручил главам муниципалитетов и ответственным министрам держать сроки и качество работ на личном контроле.

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