Осака, Япония, , 14:22 — REGNUM Platinum Games запустила таинственный тизер-сайт, намекающий на новую игру компании. Об этом 3 февраля сообщает «Игромания».

На единственной странице сайта изображена цифра четыре. Сообщается, что тизер может быть связан с портом игры The Wonderful 101 на Nintendo Switch, которым, по слухам, сейчас занимается Platinum Games.

Напомним, Platinum Games — это японская компания-разработчик видеоигр. Наиболее известными её проектами являются: Bayonetta, Vanquish, Astral Chain и Metal Gear: Rising Revengeance.

Читайте ранее в этом сюжете: В Street Fighter V теперь можно поиграть бесплатно

Читайте развитие сюжета: Нагота и сексуальный контент: The Last of Us II получила возрастной рейтинг