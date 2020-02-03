Киев, , 14:15 — REGNUM На 84 году жизни умерла единственная женщина, которая когда-либо возглавляла президиум Верховного Совета Украинской Советской Социалистической Республики, Валентина Шевченко. Об этом 3 февраля сообщил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

Разумков выразил свои соболезнования родным и близким Шевченко.

«Скончалась Валентина Шевченко, которая с марта 1985-го по июнь 1990 года была председателем президиума Верховного Совета УССР», — сказал он.

Напомним, Шевченко родилась в городе Кривой Рог Днепропетровской области 12 марта 1935 года. Около четырёх лет она работала замминистра образования Украины, потом пару лет занимала должность зампредседателя в Украинском обществе дружбы и культурных связей с зарубежными странами.

В течении десяти лет (1975−1985 гг.) Шевченко была зампредседателя президиума Верховного Совета УССР, а в 1985 году ее избрали председателем Верховного совета Украинской Советской Социалистической Республики. Стоит отметить, что она была самым молодым членом политбюро ЦК Компартии Украины.

После развала СССР Шевченко ушла из политики.

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