Иркутск, , 14:11 — REGNUM Международная экологическая коалиция «Реки без границ» предлагает создать Байкальский общественный совет и научный экспертный орган при новой правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, а также пригласить в состав комиссии представителей Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил российский координатор коалиции Александр Колотов.

В рамках общественного обсуждения «проекта постановления Правительства Российской Федерации «О Правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал» международная экологическая коалиция «Реки без границ» направила в адрес Минприроды РФ свои предложения по расширению состава и функционала новой правительственной комиссии.

Главным нововведением, которые предлагают экологи, является наделение правительственной комиссии полномочиями по оценке эффективности деятельности, контролю за нормотворчеством, корректировке любых планов деятельности в области охраны и управления уникальным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал» и Байкальской природной территорией.

В связи с этим экологическая коалиция «Реки без границ» предлагает включить в состав правительственной комиссии не только представителей Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, но и органов ЮНЕСКО — в частности, Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также экологи рекомендуют создать при правительственной комиссии по Байкалу специальный экспертно-консультативный орган и Байкальский общественный совет, разработав впоследствии соответствующий механизм информирования общественности о деятельности правительственной комиссии.

«На наш взгляд, без обеспеченного ресурсами и прозрачными регламентами работы экспертного органа правительственная комиссия не сможет своевременно готовить оптимальные решения для охраны объекта Всемирного природного наследия «Озеро Байкал» и проводить рассмотрение затрагивающих его проектов нормативных правовых актов, а также производить оценку крупных хозяйственных и инфраструктурных проектов, планируемых к реализации на территории Байкальской природной территории», — уверен международный координатор экологической коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов.

«Надежность охраны озера Байкал зависит не только от решений государственного аппарата, но и от информированности и позиции общественности и местного населения. Поэтому эффективность работы новой правительственной комиссии по вопросам охраны Байкала во многом будет зависеть от того, как будет обеспечено участие общественности в ее работе и как будет выстроен механизм информирования местных жителей о ее деятельности», — считает член Ангаро-Байкальского бассейнового совета, российский координатор коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пересмотр положения о Комиссии с повышением её статуса и расширением полномочий был включен 12 сентября 2019 г. первым пунктом в перечень поручений президента РФ Владимира Путина по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению.

Правительственную комиссию по вопросам охраны озера Байкал планируется сформировать в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и поручением заместителя председателя Правительства Российской Федерации от 18.12.2019 № АГ-П11−11 031.

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