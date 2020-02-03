Цхинвал, , 14:30 — REGNUM Государственный комитет информации и печати Южной Осетии призвал жителей республики принять участие в создании фотовыставки, посвященной столетию геноцида осетин 1920 — 1921 годов со стороны Грузии. Об этом 3 февраля сообщает агентство «Рес».

Комитет обратился к жителям страны с призывом приносить фотографии своих предков, которых коснулись трагические события столетней давности. Фотоснимки будут принимать до мая 2020 года. Их положат в основу фотовыставки.

Напомним, в Южной Осетии будут организованы посвященные трагическим событиям митинги и шествия, пройдут научные конференции, литературные вечера и многое другое.