Москва, , 13:59 — REGNUM Законопроект об ужесточении штрафов за нарушение закона о тишине пока что не поступал в Госдуму, но озвученные меры кажутся избыточными. Об этом журналистам 3 февраля заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее депутат фракции «Единая Россия» Ольга Павлова заявила о необходимости ужесточить наказание за нарушение требований закона о тишине — по ее словам, штраф для граждан должен составлять от 5 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

«Пока это только слова, которые произнесла депутат, законодательной инициативы мы не видели», — заявил Исаев.

По его словам, если Павлова разработает законопроект, то фракция, как и в любом другом случае, будет рекомендовать ей пройти процедуру в экспертно-консультативных советах и координационном совете фракции.

«Сегодня вопрос тишины регулируется законодательством субъектов Федерации, и, на мой взгляд, это справедливый подход, потому что понятие тишины одно, скажем, в промышленном городе, и совсем другое в курортном. Наверное, здесь трудно вводить одни и те же критерии», — считает Исаев.

Кроме того, по его словам, меры наказания, которые предложила Павлова, кажутся чрезмерными.

«Штраф в 50 тыс. рублей — это один из самых крупных штрафов, которые сегодня содержатся в административном кодексе. Я не убеждён, что его надо вводить в данном случае», — подчеркнул Исаев.