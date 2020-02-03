Москва, , 14:00 — REGNUM Из-за вспышки коронавируса с 4 февраля 2020 года авиакомпания S7 полностью останавливает рейсы в Китай. Об этом 3 января сообщает пресс-служба компании.

Полёты в КНР остановлены до 28 марта текущего года. Рейсы также отменены в специальный административный район Гонконг.

«Полеты будут прекращены после выполнения 4 февраля рейса S7 5724 Пекин — Новосибирск», — отмечается в сообщении перевозчика.

В S7 объяснили такое решение тем, что проверка в аэропорту вылета не позволяет «гарантированно выявить первичные симптомы возможной инфекции». В связи с этим компания считает опасным продолжение выполнения рейсов в Китай и из него.

Напомним, с 1 февраля текущего года ограничено осуществление авиакомпаниями регулярных пассажирских воздушных перевозок, из России в Китай и в обратном направлении.

Читайте также: В Томске госпитализировали трёх китайских студентов