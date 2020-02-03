Рига, , 13:56 — REGNUM Специальным авиарейсом из города Ухань китайской провинции Хубэй во Францию были эвакуированы 254 человека. Об этом написал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на странице в соцсети Twitter.

По его словам, в числе эвакуированных граждан находилась также и жительница Латвии. Чиновник поблагодарил власти Франции за оказанную помощь.

Журналисты портала Nra. lv уточняют, что 20 человек, включая гражданку Латвии, оставлены на 14 дневный карантин во Франции.