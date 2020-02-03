Москва, , 13:54 — REGNUM Предложение депутатов Госдумы по совершенствованию нормативного правового обеспечения положений Жилищного кодекса РФ об обязательном соблюдении правил пользования помещениями в части соблюдения тишины в ночное время, выходные и праздничные дни, вызывает в целом положительную реакцию у российской общественности, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин ФГБОУ ВО РЭУ им. Плеханова, к. ю. н Теймур Эльфугарзаде, комментируя предложение ввести новые штрафы за шум соседей.

«Введение конкретных норм административной ответственности для нарушителей тишины позволит надлежащим образом обеспечить право на отдых и наказывать нарушителей не только устным порицанием, но и штрафами, выраженными в рублях.

В юридической среде по этому поводу возникла дискуссия, суть которой сводится к необходимости внесения такого рода санкций не только в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), как предлагает группа депутатов Госдумы, но и в законодательные акты об административных правонарушениях субъектов РФ (согласно статьи 72 Конституции РФ, административное законодательство находится в совместном ведении РФ и ее субъектов), что позволит учесть региональную специфику.

Также это будет способствовать объективно-ориентированной реализации указанных мер воздействия на нарушителей с учетом сложившихся методик легитимного противодействия в отношении лиц, осуществляющих «шумные» действия в неразрешенные временные периоды.

Также представляется необходимым конкретные размеры штрафных санкций определять исключительно на уровне каждого из субъектов, заложив в КоАП РФ только их минимальные и максимальные значения, ниже и выше которых на региональном законодательном уровне инициативу проявить не представится возможным, что отчасти уже находит свое отражение в рассматриваемых предложениях», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия») предлагает ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.

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