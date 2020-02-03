Ташкент, , 13:54 — REGNUM В Уйчинском районе Наманганской области Узбекистана задержан мужчина, который пытался продать сувенирную купюр в $1 млн местному жителю. Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

По его данным, злоумышленник, войдя в доверие местного жителя, попытался продать сувенирную купюру в $1 млн за $10 тыс. В прокуратуре уточнили, что эта купюра не является законным платежным средством.

Напомним, в октябре 2019 года ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело против 37-летнего местного жителя, который пообещал своей знакомой доставить $50 тыс. в Казахстан, но потратил все деньги на личные нужды.

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