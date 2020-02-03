Москва, 3 февраля 2020, 13:54 — REGNUM «Единая Россия» просит ФАС оперативно проверить завышение цен на медицинские маски.
По словам депутата Госдумы Михаила Старшинова («Единая Россия»), сведения о завышении цен на маски продолжают поступать из регионов.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-премьер Татьяна Голикова дала поручения аптекам и фармкомпаниям о сохранении уровня цен на фоне ситуации с коронавирусом. Она также дала поручение Федеральной антимонопольной службе и Роспотребнадзору контролировать этот вопрос.