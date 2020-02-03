Москва, , 13:52 — REGNUM «Единая Россия» создаст вертикаль оргкомитетов для реализации проектов, связанных с сохранением памяти о Великой Отечественной войне и помощью ветеранам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 февраля заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на пресс-конференции «Волонтёров Победы», посвящённой сохранению исторической памяти.

«Оргкомитет будет один на федеральном уровне и объединит ранее разрозненные проекты «Единой России». Мы рассчитываем выстроить вертикаль по всей территории, поэтому в каждом регионе также будут созданы региональные оргкомитеты для реализации как федеральных, так и местных проектов», — заявил Хинштейн.

В рамках указанных мероприятий, в частности, планируется провести Всероссийский субботник, который будет посвящен уходу за памятными местами, за захоронениями фронтовиков. Будет проведён конкурс школьных музеев, посвящённых именно Великой Отечественной войне.

«Для координации всех этих усилий «Единая Россия» создаёт оргкомитет «Наша Победа». На текущей неделе состоится заседание президиума генерального совета партии, на котором будет представлен проект решения состава оргкомитета, в него войдут представители общественности, члены федерального правительства, Госдумы, Совета Федерации», — подчеркнул Хинштейн.