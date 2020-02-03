Пермь, , 13:49 — REGNUM В Перми приостановлена работа сауны по ул. Карпинского, откуда 1 февраля госпитализировали семерых детей с признаками отравления хлором, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

По данным ведомства, проведено обследование сауны и выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, среди которых отсутствие производственного контроля за содержанием остаточного хлора в воде. Материалы проверки готовятся для передачи в прокуратуру.

Напомним, 1 февраля из сауны в больницу доставили семь детей, которые находись банном комплексе вместе с родителями. По факту отравления детей проводится доследственная проверка.

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