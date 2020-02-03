Тбилиси, , 13:50 — REGNUM Система здравоохранения Грузии готова противостоять коронавирусу 2019-nCoV, если он попадет на территорию страны. Об этом 3 февраля заявила журналистам глава грузинского минздрава Екатерина Тикарадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"У нас, разумеется, есть ресурс, чтобы бороться с коронавирусом, поскольку этот вирус протекает типично. Тут главное — своевременно оказать помощь и поместить пациента в стационар», — приводят слова министра журналисты агентства.

Она также рассказала, что в Грузии на лечении в инфекционной больнице находятся только три пациента. У них коронавирус не выявлен.

Как ранее передавало ИА REGNUM, из китайского города Ухань на турецком самолете были эвакуированы пять граждан Грузии, а двое покидать КНР не стали.

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