Екатеринбург, , 14:28 — REGNUM В Екатеринбурге за 2019 год удалось заменить 1 тысячу 219 светильников на улицах города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Также специалисты «Горсвета» обновили 14 километров кабельных линий и устранили 689 неисправностей, возникавших в сетях наружного освещения. Кроме того, были заменены 273 опоры для светильников.

Всего в 2019 году работники установили в городе 9 тысяч 840 осветительных элементов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сквере за екатеринбургским Оперным театром вандалы разбили фонари. После этого журналисты установили несколько табличек с надписью «Улица разбитых фонарей».

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