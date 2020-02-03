Орел, , 13:39 — REGNUM Одного из троих граждан Турции, пострадавших в результате взрыва на заводе в Мценске Орловской области 31 января, готовят к отправке в Москву. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба правительства региона.

Первый зампредседателя правительства Орловской области Валентина Нордстрем сообщила, что двое пострадавших к настоящему времени уже выписаны — помощь им оказали медики Мценской ЦРБ. Ещё один был переведён в областную клиническую больницу, а сейчас его планируют доставить санитарным транспортом в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января при проведении наладочных работ на заводе в Мценске прогремел взрыв. Погибли пять человек — трое граждан РФ, двое граждан Турции, трое получили ранения. СК возбудил уголовное дело. Семьям погибших российских рабочих выплатят по 200 тыс. рублей из резервного фонда правительства региона.