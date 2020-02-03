Пермь, , 13:37 — REGNUM В Перми 2 февраля работало два отдела ЗАГСА, несмотря на выходной день. Многие пермяки изъявили желание зарегистрировать брачный союз в зеркальную дату — 02.02.2020, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Свой брак 2 февраля заключили 43 пары: в Дзержинском отделе ЗАГСа — 22 брака, в Мотовилихинском отделе — 21.

Следующей особенной датой станет 20 февраля 2020 года. Уже принято 162 заявки на заключение супружеских союзов в этот день. Он будет рабочим для всех отделов ЗАГСа, поскольку приходится на четверг.