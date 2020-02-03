Москва, , 13:36 — REGNUM В 2020 году будут расширены масштабы акции «Диктант Победы». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 февраля заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на пресс-конференции «Волонтёров Победы», посвящённой сохранению исторической памяти.

«В этом году мы также проведём уже получившую известность акцию «Диктант Победы» — это тест на знание истории Великой Отечественной войны. В этом году он пройдёт гораздо более масштабно. Уже о своём желании изъявило почти 3 тыс. площадок — в прошлом году, напомню, было менее 1 тыс. 300», — заявил Хинштейн. Акция пройдёт не только во всех регионах России, во всех населённых пунктах от 5 тыс. человек, но и в других государствах, отметил он.

«В прошлом году это было 23 страны, в этом — рассчитываем на не менее 50 государств. Тест будет включать 20 вопросов на знание истории войны плюс пять вопросов в региональном аспекте, на каждый федеральный округ один, чтобы эти вопросы были более приземлены к регионально-территориальной специфике», — указал Хинштейн. «Нашу акцию уже поддержало Министерство обороны. Рассчитываем на то, что площадки «Диктанта Победы» развернутся на территории воинских частей, на территории суворовских училищ, в нашем ограниченном контингенте в Сирии и даже на кораблях, несущих боевую вахту», — добавил он.