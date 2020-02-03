Великий Новгород, , 13:35 — REGNUM Прощание с историком, археологом, академиком Российской академии наук Валентином Яниным состоится в Великом Новгороде 6 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новгородском музее-заповеднике.

Похоронят учёного на Рождественском кладбище Великого Новгорода.

«Невозможно представить историка, археолога, да и просто образованного человека, интересующегося отечественной историей, которому бы было не знакомо это имя. Янин стал одним из символов академической науки, определившим вектор развития исторического знания в XX веке и продолжающим указывать направление молодым учёным в начале века нашего», — отметили в музее.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин также выразил соболезнования семье историка.

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области «Ушёл выдающийся человек, учёный с мировым именем, Валентин Лаврентьевич Янин. Это невосполнимая утрата для всех нас. Всю свою жизнь Валентин Лаврентьевич посвятил исследованию берестяных грамот, истории древнего Новгорода. Благодаря его трудам весь мир узнал, о чём писали друг другу новгородцы на бересте много веков назад, каким был Новгород. Я глубоко соболезную родным и близким Валентина Лаврентьевича. Это был истинный подвижник древнерусской культуры».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Валентин Янин скончался в Москве 2 февраля на 91-м году жизни после продолжительной болезни.

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