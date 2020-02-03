Великий Новгород, 3 февраля 2020, 13:35 — REGNUM Прощание с историком, археологом, академиком Российской академии наук Валентином Яниным состоится в Великом Новгороде 6 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новгородском музее-заповеднике.
Похоронят учёного на Рождественском кладбище Великого Новгорода.
«Невозможно представить историка, археолога, да и просто образованного человека, интересующегося отечественной историей, которому бы было не знакомо это имя. Янин стал одним из символов академической науки, определившим вектор развития исторического знания в XX веке и продолжающим указывать направление молодым учёным в начале века нашего», — отметили в музее.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин также выразил соболезнования семье историка.
Валентин Лаврентьевич Янин — историк, археолог, доктор исторических наук, профессор, академик Российской академии наук. Исследователь новгородских берестяных грамот. Автор более 700 научных и научно-популярных изданий. По инициативе Янина в 1969 году новгородскими властями было принято постановление «Об охране культурного слоя», которое вслед за Новгородом приняли ещё 114 исторически значимых городов. Валентин Янин награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, золотой медалью С. М. Соловьева, Большой золотой медалью имени М. В. Ломоносова. Лауреат Государственной, Ленинской, Ломоносовской и других премий.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Валентин Янин скончался в Москве 2 февраля на 91-м году жизни после продолжительной болезни.
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