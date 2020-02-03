Черкесск, , 13:30 — REGNUM В Карачаево-Черкесии прокуратура потребовала отменить решение о выделении земельных участков в парке «Зеленый остров» в городе Черкесске. Надзорное ведомство принесло протест на незаконное решение гордумы, сообщили 3 февраля в пресс-службе прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что Дума города Черкесска согласовала выделение в пользование земельных участков, расположенных на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров». Однако права распоряжаться землей, которая с 2008 года получила статус объекта культурного наследия, у городской мэрии не было.

В прокуратуре полагают, что нарушение законодательства может повлечь полную или частичную вырубку зеленых насаждений. Поэтому принято решение о вынесении протеста. В настоящее время он находится на рассмотрении.