Тбилиси, , 13:37 — REGNUM Университет Webster University, специализирующийся на обучении по стандартам США, откроет свой филиал в Грузии. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба Тбилисского университета бизнеса и технологий, на базе которого будет размещен филиал.

«Открытие корпуса Webster University в регионе позволит молодежи с 2021 года получить американское образование и диплом в Грузии, не выезжая из страны», — говорится в сообщении пресс-службы.

Webster University является международным университетом, который уже имеет свои корпуса в более, чем 60 городах в 8 странах мира. В нем студенты получают образование на английском языке.