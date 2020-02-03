Москва, , 13:33 — REGNUM В РФ на данный момент зарегистрировано всего два случая заражения новым коронавирусом, новых случаев заболевания нет. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В результате проводимого мониторинга на территории РФ выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан Китая», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 31 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России были зафиксированы два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, оба заболевших являются гражданами КНР.

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