Москва, , 13:28 — REGNUM Задания региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников снова утекли в сеть. Сообщения такого содержания появились сразу в нескольких группах в соцсети «ВКонтакте».

"Страшный сон вновь стучится к вам в окошко, любезные! У нас вновь настоящие сливы. Задания регионального этапа ВсОШ по физике, биологии и МХК попали в сеть. Задания по физике продавались, материалы по биологии рассылались по беседкам, пакет заданий по искусству сегодня ночью был беспардонно залит в комментарии под записями прямо в ТО. Три часа в крупнейшем олимпиадном паблике, пока мы спали, провисели реальные материалы регионального этапа», — пишет 1 февраля «Типичный олимпиадник».

Громкий скандал из-за «сливов» заданий регионального этапа ВОШ прогремел три года назад. По словам участников олимпиадного движения, утечки текущего года стали реальными потому, что как только шумиха трёхлетней давности подутихла, регионы продолжили принимать задания РЭ ВсОШ по старинке. Только Москва осталась на каналах рассылки заданий ЕГЭ.

Есть мнение, что обязательный переход на каналы Рособрнадзора станет панацеей от утечек.

В связи со сложившейся ситуацией, которая требует не только разбирательства, но и серьёзных изменений, потому что ВсОШ — это состязания для наших детей, московская Ассоциация победителей олимпиад направила обращение главе Министерства просвещения РФ:

«Уважаемый Сергей Сергеевич!

Мы, победители и призёры олимпиад, обеспокоены вновь возникшей ситуацией с утечкой заданий регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

К нам через социальные сети обращаются участники олимпиады этого года, указывая на то, что в сети интернет до проведения этапа олимпиады появились задания по физике, биологии, искусству (МХК). Участие в региональном этапе олимпиады не предоставляет победителям и призёрам федеральных льгот, но тем не менее является обязательной ступенью для прохождения на заключительный этап этого интеллектуального соревнования.

Распространение вариантов заданий до проведения этапа обесценивает огромный труд учащихся, их педагогов, родителей, искажает результаты участия и сказывается на престиже и авторитете олимпиады. В России создана масштабная система по работе с талантами, но подобные сбои в процессе выявления талантов (через участие во ВсОШ) не дают объективно оценить результаты этой работы.

Особенно огорчает то, что такая утечка происходит не впервые: в 2017 году в сеть уже попадали задания олимпиады до её проведения. Тогда для некоторых предметов они были заменены на резервные, в этом году часть комплектов заменить не успели. Радует изменение ситуации с ЕГЭ: после катастрофической утечки КИМов в 2013 году экзамен каждый год проходил честно благодаря вашему личному деятельному участию.

Мы просим создать подобную систему сохранения конфиденциальности заданий до проведения и для Всероссийской олимпиады школьников. Считаем, что увеличение количества участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам, которых коснулась утечка, может быть одним из выходов в сложившейся ситуации. Данная мера необходима в связи с возможным повышением проходного балла в результате публикации заданий до проведения этапа олимпиады.

Просим вас принять меры по сохранению авторитета Всероссийской олимпиады школьников и обеспечить возможность участия в олимпиаде тех школьников, которые приложили большое количество усилий для достижения максимального результата.

С уважением,

Ассоциация победителей олимпиад»

Как сообщало ИА REGNUM, третий, региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам стартовал 10 января и завершится 22 февраля. На кону — участие заключительном этапе, а значит, шанс получить возможность поступления в вуз без экзаменов.

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