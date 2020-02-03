Москва, , 13:28 — REGNUM Фронтовикам и инвалидам Великой Отечественной войны выдадут специальные телефоны для оперативной связи. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 февраля заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на пресс-конференции «Волонтёров Победы», посвящённое сохранению исторической памяти.

«Мы намерены обеспечить каждого фронтовика и инвалида Великой Отечественной войны бесплатным сотовым телефоном, в котором будут забиты все необходимые и полезные номера. Телефон, конечно же, волонтёра закреплён за фронтовиком, чтобы у фронтовика, немолодого человека, в какую-либо минуту, может быть и критическую, не было необходимости искать что-то дополнительное — у него на руках телефон, на котором он всегда сможет нажать тревожную кнопку», — заявил Хинштейн.Он отметил, что далеко не все территории России покрыты интернет-связью, в то время как сотовая связь работает на всей территорией России.

«Уже прорабатываем с Минкомсвязи, с основными операторами сотовой связи о возможности не только обеспечения наших фронтовиков телефонами, но и бесплатным лимитом выделенного времени на разговоры», — отметил он.