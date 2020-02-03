Рига, , 13:27 — REGNUM Акционер ликвидируемого из-за санкций США ABLV банка Эрнест Бернис стал фигурантом уголовного дела об отмывании 50 млн евро. Об этом, как передает портал LSM, сообщил сам акционер.

По его словам, банк сотрудничает с правоохранительными учреждениями по этому делу с 2018 года. Бернис добавил, что он не знаком с арестованным по этому делу предпринимателем Андрисом Путнынем, а также с гражданином России Вячеславом Ивановым.

Отмечается, что кроме Берниса фигурантом уголовного дела стал бывший глава представительства ABLV банка в Минске. Обыски прошли, как в офисе ABLV, так и в офисе компании Берниса. По мнению представителей прокуратуры, с 2016 года большая группа лиц, владевшая и контролирующая разные компании, за 2 года отмыла с помощью семи сотрудников ABLV банка 50 млн евро.

Деятельность банка была приостановлена в 2016 году из-за санкций США. Сейчас кредитная организация находится в стадии самоликвидации.

Эрнест Бернис пробует оспорить обвинения в адрес банка в суде США.