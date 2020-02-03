Москва, , 13:23 — REGNUM В России на региональном уровне определят ответственных, которые будут координировать волонтёрскую помощь фронтовикам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 февраля заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на пресс-конференции «Волонтёров Победы», посвящённое сохранению исторической памяти.

«Единая Россия» поддержала инициативу о том, чтобы установить персональный уход и заботу за каждым участником и инвалидом Великой Отечественной войны. К сожалению, время неумолимо, людей становится всё меньше. По состоянию на конец прошлого года в России насчитывалось немногим более 60 тыс. фронтовиков. Наша общая задача — сделать всё, чтобы каждый день этих людей был максимально счастливым, и они не знали никаких забот», — заявил Хинштейн.

«Сейчас в регионах за каждым фронтовиком, инвалидов партия совместно с волонтёрами устанавливает персональный уход. В каждом регионе будет определён ответственный руководитель, наделён соответствующими полномочиями на уровне вице-губернатора, вице-спикера законодательного органа, чтобы он со своей стороны мог координировать усилия государства», — пояснил он.