Воронеж, , 13:21 — REGNUM Ажиотажный спрос на медицинские маски дошёл и до Воронежа — в аптеках города зафиксирован рост цен на эти средства защиты.

По данным «Моё!», цены на медицинские маски в шести аптечных пунктах разных сетей на территории Воронежа колеблются от четырёх до 39 рублей. В некоторых аптеках цены выросли в три раза — с пяти до 15 рублей. В одной из сетей подтвердили, что за неделю цены значительно выросли — с четырёх до десяти рублей за штуку, причиной назвали увеличение закупочных цен поставщиком. Но даже по более высокой цене маски есть далеко не во всех аптеках.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней, Курской области, стоимость медицинских масок и вовсе выросла в 35 раз — с рубля до 35 рублей за штуку. Впрочем, такой рост цен в осенне-зимний период отмечается фактически ежегодно — из-за сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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