Екатеринбург, , 13:28 — REGNUM В Свердловской области пробуют новую схему по капремонту домов, признанных объектами культурного наследия. Об этом сообщает ЕАН.

По словам главы регионального фонда капремонта многоквартирных домов Станислава Суханова, строители отделяют в домах-памятниках непосредственный предмет охраны от тех элементов дома, которые не несут культурной ценности — систему водоснабжения, электроснабжения, отопления и так далее. Последнее и будет ремонтироваться через фонд.

«Не будет 100% ремонта данного дома, но часть напряженности мы снимем», — сказал Суханов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разработать новую схему по ремонту домов-памятников поручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ремонт таких объектов зачастую является реконструкцией, и приходится выделять больше денег.

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