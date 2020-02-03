Ставрополь, , 13:14 — REGNUM Крупную партию наркотиков нашли в лесу на Ставрополье. Ее предполагаемым владельцем оказался житель города Невинномысска, на которого завели уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе МВД России по региону.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков во время оперативных мероприятий обнаружили в лесном массиве на окраине хутора Прогресс пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что в нем находилось около 2 кг конопли.

Подозреваемый рассказал, что собрал растения на окраине одного из населенных пунктов и хранил для личного употребления. Однако позже выяснилось, что он занимался сбытом синтетических наркотиков и психотропного вещества.

Против жителя Невинномысска возбудили два уголовных дела за хранение и попытку сбыта наркотических средств и психотропных веществ. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

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