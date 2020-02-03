Махачкала, , 13:11 — REGNUM Инициатор создания просветительского центра Luminary в высокогорном дагестанском селе Хрюг Абдулжелил Абдулкеримов стал победителем международной премии Rybakov Prize 2020, предназначенной для меценатов, вкладывающихся в образование. Бизнесмен получил премию в размере 1 млн долларов, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе минэкономразвития Дагестана.

Напомним, центр Luminary открылся в селе Хрюг Ахтынского района республики в мае 2018 года. В нем местные жители могут бесплатно изучать английский язык, готовиться с преподавателями к ОГЭ и ЕГЭ, слушать лекции по астрономии, заниматься танцами, посещать художественную мастерскую.

В конце октября 2019 года правительство Дагестана сообщило о намерении создать в регионе сеть из 50 центров Luminary, реализовать проект планируется на условиях государственно-частного партнерства. Власти республики рассчитывают, что такие центры в горных районах сделают доступным дополнительное образование и тем самым позволят избежать миграции сельского населения в города.

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Премия Rybakov Prize учреждена в 2019 и вручается предпринимателям-филантропам, которые вложили личные средства в обновление и развитие дошкольного и школьного образования. Призовой фонд премии в этом году составил 1,2 млн долларов: обладатель гран-при получил 1 млн долларов «на создание целевого капитала образовательной организации, реализующей его миссию». Еще по 100 тыс. евро получили два финалиста.