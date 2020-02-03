Орел, , 13:05 — REGNUM Родственникам троих граждан РФ, погибших в результате взрыва на заводе в Мценске Орловской области 31 января, выплатят по 200 тыс. рублей, деньги выделят из резервного фонда правительства региона. Об этом сообщила 3 февраля пресс-служба правительства Орловской области. Выплаты будут произведены до 5 февраля.

«Произошла страшная трагедия. Нам еще предстоит разобраться во всех ее обстоятельствах. Необходимо понимать, что любое, даже новое производство — это опасный объект, на котором требуется уделять большое внимание технике безопасности. За каждым, казалось бы, формальным вопросом стоят человеческие жизни», — сказал на заседании правительства губернатор Андрей Клычков.

Также семьям погибших российских рабочих будет выплачена материальная помощь из бюджета Мценска. Выплаты родным погибших граждан Турции будут произведены по страховке. Материальную помощь семьям погибших выплатит собственник завода, он же возьмёт на себя организацию похорон.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, взрыв на ООО «Завод профессионального оборудования» произошёл утром 31 января, при проведении пусконаладочных работ. В результате пять человек — трое граждан РФ и двое граждан Турции — погибли. Ещё трое госпитализированы.