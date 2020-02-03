Тбилиси, , 13:13 — REGNUM Обильные осадки в виде дождя и снега, ожидаемые на территории Грузии 4 февраля, могут привести к значительному росту уровня воды в реках, а также к другим неблагоприятным природным явлениям. Об этом сообщает Национальное агентство окружающей среды.

«Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в малых реках Западной Грузии, а в горных зонах страны — формирование снежных лавин и зарождение-активизацию оползневых процессов», — предупреждают синоптики агентства.

Как передавало ИА REGNUM, в мае 2019 года обильные осадки привели к наводнению в Восточной Грузии. Тогда разлились три реки, и было затоплено три населенных пункта, из-за того, что системы водоотведения не справились с нагрузкой.