Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM За почти две недели — в конце января и начале февраля — с подозрением на новый вид коронавируса в Петербурге были госпитализированы 75 человек. Ни у одного из них заболевание подтверждено не было. Об этом сообщили 3 февраля в комитете по здравоохранению Северной столицы.

«С 22 января на утро 3 февраля в больницы города поступили 75 человек — 74 взрослых в Боткина и один ребёнок в ДГБ №5 имени Филатова, приехавших из Китая с симптомами ОРВИ. Ни у кого из них новый коронавирус 2019-nCoV не нашли», — подчеркнули в комздраве.

На утро 3 февраля коронавирусом 2019-nCoV в Китае заражено 17 238 человек, 361 человек умер. Более 480 заразившихся человек выздоровели и выписались из больницы, однако врачи не исключают возможность повторного заряжения.

В России подтверждены лишь два случая заболевания данным вирусом, в Петербурге и Ленобласти, несмотря на многочисленные госпитализации с подозрением, ни одного заразившегося нет.

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