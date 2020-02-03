Москва, , 13:07 — REGNUM Минимальные штрафы не позволят бороться с продажей снюсов детям. Об этом 3 февраля заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В снюсах чудовищное содержание никотина, которое в 20 раз выше, чем в сигарете. Страдают дети. Там, где страдают дети, всегда виноваты взрослые. И пока законопроект лежит под сукном, кто-то жуёт эту конфету. Минимальные штрафы ни к чему не приведут», — возмутилась Ярославская.

Уполномоченная по правам ребёнка отметила, что за продажу снюсов следует предусмотреть не только административную, но и уголовную ответственность. Пока же эти меры не ввели необходимо вести профилактическую и разъяснительную работу с детьми через классных руководителей и школьных преподавателей.

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