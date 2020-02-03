Магас, , 12:53 — REGNUM Турнир по смешанным единоборствам «Битва в горах» больше не будет проводиться в Ингушетии. По крайней мере, за счет бюджетных средств. Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, этот проект очень дорого обходился Ингушетии. Между тем, как считает Калиматов, это коммерческий проект и проводить его надо на деньги спонсоров.

«Мы отказались от проведения ежегодного международного турнира по смешанным единоборствам «Битва в горах"<…> Когда мне сказали, сколько нужно для этого бюджетных средств, решил отказаться. Этот спорт спонсорский. Нужны немалые деньги, которых у нас нет», — цитирует Калиматова «Интерфакс-Юг».

Как отметил ингушский лидер, его больше волнует состояние спорта для жителей региона, в частности наличие спортивных объектов для детей.

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