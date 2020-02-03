Томск, , 12:53 — REGNUM В аэропорту Томска отправили все рейсы, задержанные из-за произошедшей утром 3 февраля аварийной посадки самолёта авиакомпании «Руслайн». Об этом говорится на онлайн-табло.

Также все самолёты, задержанные утром, уже прибыли в Томск. На текущий час на вылет задержан самолёт до Красноярска (отправить его планируется в 19:10 по местному времени вместо 18:00). Также задержано прибытие самолётов из Стержневого и Сургута. Они отправятся позже потому, что из-за утренней задержки рейсы в эти населённые пункты были задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 февраля самолёт из Екатеринбурга при посадке повредил переднюю стойку шасси. Полоса оказалась заблокирована, из-за чего более четырёх часов аэропорт не мог принимать и отправлять самолёты.

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