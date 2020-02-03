Москва, , 12:50 — REGNUM После того, как глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о возможности депортации из России иностранцев, заражённых коронавирусом, доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский разместил на своих интернет-ресурсах сообщение, в котором рассказал о новых китайских госпиталях, возведённых в кратчайшие сроки, но оказавшихся совершенно бесполезными по причине распространения вируса на весь Китай.

«Китайские экономисты задаются справедливым вопросом (их, как и в России, не слышат в принципе). Зачем нужно надрывать жилы, если рядом стоят пустующие новые офисные здания? Всем понятно, что строили ради стройки, так не проще ли задействовать их, выкупив у собственников для экстренных государственных нужд?

Не проще, нужно ведь всему миру пустить пыль в глаза (не пустили). Раз уж речь идёт о национальной эпидемии, то по всему Китаю настроено 7017 партийных школ. Это всего лишь школы, а не горкомы или обкомы (по-нашему). 7017, цифра точная. Почему бы их не использовать в качестве госпиталей? Или партия, как и в России, выше людей?

Обстановка в китайском социуме тревожная. Разрядить ее не смог даже вчерашний визит Си в Ухань. Визит, который в китайских соцсетях одни приравняли к волшебной пилюле, что должна разом вылечить всех (снова знакомо), а другие расценили как приезд главного виновника китайской трагедии», — отметил Никита Кричевский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами известил, что ситуация с коронавирусом в России находится под контролем и что в стране предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить ситуацию с распространением инфекции.

При этом глава российского правительства отметил возможность проводить депортацию иностранцев, заболевших инфекцией, а также осуществлять иные ограничительные меры.

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