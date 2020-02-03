Ростов-на-Дону, , 12:45 — REGNUM Студентов Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) из Китая, возвращающихся после каникул, отправляют на карантин. Меры предприняты в связи с распространением коронавируса в КНР.

В специальном медицинском изоляторе студенты в течение двух недель проходят обследование, сообщает «Дон-ТР». Всего в вузе в настоящее время обучаются больше 300 жителей Китая.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) семь человек были направлены на обследование в связи с выявленными симптомами заболевания коронавирусом. Однако наличие инфекции не подтвердилось.

Читайте ранее в этом сюжете: В ростовском «Платове» у семи пассажиров заподозрили коронавирус