Москва, , 12:43 — REGNUM В России в очередной раз запущен проект «Послы Победы» по отбору волонтёров для организации мероприятия 9 Мая в Москве. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 февраля заявила руководитель движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова на пресс-конференции «Волонтёров Победы», посвящённое сохранению исторической памяти.

«Сегодня мы хотим дать старт нашему традиционному конкурсу, который называется «Послы Победы». Он проводится с 2015 года, мы отбираем лучших волонтёров для того, чтобы они приехали 9 Мая сюда в Москву и помогли в организации Парада Победы и «Бессмертного» полка на Красной площади», — заявила Амельченкова.

«Для наших добровольцев это очень почётно, они всегда ждут этот конкурс. И впервые вышел этот конкурс на международный уровень. В этом году нашими добровольцами могут стать и представители разных государств», — отметила она.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить соответствующую анкету и выполнить конкурсное задание на портале Волонтёрыпобеды. рф, и это может сделать любой житель любой страны в возрасте от 18 до 35 лет.