Пермь, , 12:41 — REGNUM В Перми с 1−2 февраля в ряде маршрутов в автобусах произошел технический сбой. В результате с транспортной карты списали не 24 рубля, а 26 рублей. В мэрии заявили, что таким пассажирам вернут переплаченные денежные средства.

По словам заместителя главы администрации Перми Людмилы Гаджиевой, в ночь на 3 февраля сбой устранен. Деньги на карту будут возращены автоматически.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми с 1 февраля начало действовать новое тарифное меню, которое предполагает новый тариф за проезд в общественном транспорте. Однако поездка стоит 26 рублей, если пассажир платит за проезд наличными средствами, и 24 рубля — если транспортной картой.

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