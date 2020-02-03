Куала-Лумпур, , 12:40 — REGNUM Правительство Малайзии репатриирует более 130 малайзийских граждан из города Ухань провинции Хубэй (Китай), сообщает Antara.

«До сих пор 132 человека зарегистрировались в посольстве Малайзии в Китае», — заявил заместитель премьер-министра Малайзии в Путраджайе.

Издание отмечает, что здоровые жители Малайзии будут репатриированы домой. Чтобы сесть на самолет граждане должны будут пройти медицинский осмотр, установленный китайским правительством в международном аэропорту города Ухань.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Малайзии временно приостановило выдачу виз китайским гражданам из Уханя. 14 туристов из провинции Хубэй были отправлены домой по прибытию в международный аэропорт Куала-Лумпура.

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