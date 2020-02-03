Нур-Султан, , 12:37 — REGNUM Десять государственных услуг в Узбекистане переведут в электронный формат с 1 апреля 2020 года, сообщает 3 февраля издание Norma. uz со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

В документе отмечается, что увеличивающееся количество предпринимателей, которые обращаются за получением госуслуг, требует дополнительных мер по совершенствованию этой сферы.

В частности, в новый перечень вошли такие услуги, как разрешение на ввоз дикорастущих растений и животных, свидетельство о постановке на учет питомника по содержанию и разведению диких животных и ряд других услуг.

Отметим, количество государственных услуг в Узбекистане, оказываемых в электронном виде, в настоящее время достигло 130. Кроме того, в каждом районе и городе республики действуют центры государственных услуг.

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