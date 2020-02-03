Москва, , 12:24 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл выставку, посвященную 75-летию Ялтинской конференции, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

Выставка, состоящая из фотографий и архивных документов, рассказывает о роли Советского Союза и Красной Армии в разгроме фашистской Германии и о цене, которую заплатили народы СССР за освобождение страны и Восточной Европы от коричневой чумы.

Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце на территории освобожденного от фашистов Крыма.

Участники конференции признали решающий вклад СССР в разгром германского нацизма.