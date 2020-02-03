Владикавказ, , 12:24 — REGNUM В Северной Осетии попал под статью о сокрытии от государства налогов местный предприниматель. Бизнесмен, занимавшийся торговлей строительными материалами, утаил от уплаты в налоговую свыше 12,764 млн рублей, сообщили 3 февраля в пресс-службе МВД по региону.

В ходе проведения следственных действий совместно с сотрудниками ФСБ была установлена схема, по которой действовал подозреваемый. Он внес в книгу покупок своей компании заведомо ложные сведения о якобы приобретенных товарах. При этом в фиктивных договорах поставки от предприятий, с которыми он сотрудничал, злоумышленник поставил подписи вместо их руководителей.

Сфальсифицированные документы подозреваемый направил в налоговые органы в Моздокском районе. Согласно статье УК РФ за совершенное преступление предпринимателю грозит до двух лет лишения свободы.