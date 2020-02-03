Москва, , 12:23 — REGNUM В России и в других государствах к 75-летию Дня Победы подготовят свыше 100 тыс. волонтёров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 февраля заявила руководитель движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова на пресс-конференции «Волонтёров Победы», посвящённой сохранению исторической памяти.

«Конечно, 75-летие и Год памяти и славы не пройдёт без помощи волонтёров, и для этого мы подготовим свыше 100 тыс. человек. Причём это будут команды, которые будут помогать работать не только в субъектах РФ, но и за рубежом», — заявила Амельченкова.

«На сегодняшний день к нам присоединились добровольцы из 45 стран мира. Это достаточно широкая география: Австралия, Великобритания, Нидерланды, Турция, Эстония, Польша, Казахстан и другие государства», — подчеркнула она.

Речь в первую очередь идёт о социальной помощи ветеранам и организации различных мероприятий, связанных с празднованием Дня победы, пояснила Амельченкова.