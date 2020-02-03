Рим, , 12:23 — REGNUM В римском аэропорту «Фьюмичино» приземлился первый рейс для эвакуации китайских туристов из Италии.

Лайнер из Тайбэя прибыл в Рим в 6:00 по местному времени (08:00 мск). Он стал первым из пяти рейсов, запланированных авиакомпанией China Airlines, передает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что иностранные граждане, у которых выявлен новый тип коронавируса, могут быть депортированы из России.

Он добавил, что принятые в России меры позволят «осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь». Кроме того, в стране можно проводить специальные ограничительные меры.

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