Екатеринбург, , 12:15 — REGNUM В Свердловской области пройдёт Уральский международный фестиваль анимационного кино. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

По данным издания, глава региона Евгений Куйвашев уже подписал распоряжение о создании оргкомитета по подготовке фестиваля. Ожидается, что мероприятие будет проходить с 25 по 30 октября 2020 года в двух городах — Екатеринбурге и Первоуральске.

Фестиваль может получить название «Евразия». На площадке мероприятия пройдёт международный конкурс анимационных фильмов, отдельно — международный конкурс детских анимационных фильмов, национальный конкурс дебютов и ряд других инициатив.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в регионе проходил фестиваль японского кино. Партнёром мероприятия выступил Свердловский фильмофонд.

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