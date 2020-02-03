Челябинск, , 12:12 — REGNUM Бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов всё же предстанет перед судом. Об этом журналистам сообщили представители облпрокуратуры.

О том, что дело передают в суд, журналистам сообщил областной прокурор Виталий Лопин. Как пишет Накануне.Ru, нарушений со стороны следственных органов не выявлено. Теперь дело рассмотрит суд Аргаяша.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 28 июля. Столкнулись «Лада Веста» и «Лексус», за рулём которого был глава холдинга «Равис» Андрей Косилов. Три человека получили травмы.

Тяжелее всего пострадала девушка-пассажирка. Следователи решили, что Косилов пошёл на обгон и тем самым нарушил Правила дорожного движения, что повлекло вред здоровью других людей, в том числе тяжкий. Сам он отрицает свою вину.

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