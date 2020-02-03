Магас, , 12:11 — REGNUM Всего 35 детей-сирот Ингушетии будут обеспечены своим жильем в 2020 году. Между тем в очереди на получение квартир стоят 990 лиц данной категории, сообщила в ходе заседания Народного собрания региона замминистра образования и науки республики Пятимат Угурчиева.

«Если на 1 января 2019 года число детей-сирот, которые имели право на приобретение жилья, составляло 905 человек, то на сегодняшний день их 990 человек. Это очень большая цифра для республики», — цитирует замминистра пресс-служба парламента субъекта.

По словам Угурчиевой, решить вопрос очередников крайне сложно, потому что в среднем из федерального бюджета выделяется в год около 30 млн рублей. На эти средства удается купить жилье только для 35 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Ингушетии планировалось обеспечить социальным жильем 68 детей-сирот. Власти республики рассчитывали полностью закрыть вопрос предоставления квартир лицам этой категории до конца 2023 года.