Воронеж, , 12:11 — REGNUM Первый пациент, госпитализированный в Воронеже из-за подозрения на коронавирус, выписан из больницы. Об этом сообщили 3 февраля в пресс-центре правительства региона.

Больницу покинул мужчина 35 лет, госпитализированный 28 января после возвращения из поездки в Китай, — он сам обратился к медикам, почувствовав симптомы недомогания. В итоге у пациента был диагностирован риновирус.

Всего в больнице Воронежа на данный момент остаются ещё три пациента, госпитализированные с симптомами ОРВИ после поездки в Китай. У женщины, также госпитализированной 28 января, был диагностирован грипп А. Также под присмотром врачей находится семейная пара, обратившаяся к медикам 31 января — анализы пока в федеральных лабораториях.